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Нападение на съемочную группу "Схем": двум лицам подготовили подозрение

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Киев, Среда 06 октября 2021 14:30
Нападение на съемочную группу "Схем": двум лицам подготовили подозрение Фото: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец (кадр видео)
Автор: Мария Кучерявец

По делу о нападении на съемочную группу "Схем" прокуратура объявила двум лицам о подозрении. Сейчас устанавливается их местонахождение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец во время брифинга.

"В настоящее время подготовлено подозрение двум лицам. Сейчас представитель следствия выясняет этот вопрос (местопребывание лиц - ред.). То, что один человек сложил полномочия, это не значит, что он может не быть на рабочем месте. Надеемся, что удастся их найти на рабочем месте и провести процессуальные действия", - рассказала Максимец.

Отметим, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на нападение на съемочную группу "Схем" и заявила, что ответственным будет сообщено о подозрении.

Кроме того, глава МВД Денис Монастырский заявил, что расследование не займет много времени.

Напомним, глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования конфликта с журналистами программы "Схемы"

В то же время у Зеленского заявили, что модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима.

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