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"Самая строгая часть статьи". Дело о нападении на журналистов "Схем" переквалифицировали

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Киев, Среда 06 октября 2021 15:53
"Самая строгая часть статьи". Дело о нападении на журналистов "Схем" переквалифицировали Фото: правоохранители усилили квалификацию дела о нападении на журналистов "Схем" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители переквалифицировали дело о нападении на журналистов "Схемы" в Укрэксимбанке на другую часть статьи. Ее санкция предусматривает до 5 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, дело было возбуждено по части 3 ст. 171 УК, а до этого его квалифицировали по ч. 1 ст. этой же статьи.

"Полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" по факту нападения на работников "Радио Свобода" в помещении государственного "Укрэксимбанка", - говорится в сообщении.

Указана, что третья часть является самой строгой, она предусматривает, что преступные действия по препятствованию журналистам было совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Санкция по новой нарушенной части статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Отметим, что прокуратура по делу о нападении на съемочную группу "Схем" объявила двум лицам о подозрении, сейчас устанавливается их местонахождение.

Кроме того, глава МВД Денис Монастырский заявил, что расследование не займет много времени.

Напомним, глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования конфликта с журналистами программы "Схемы"

В то же время у Зеленского заявили, что модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, недопустима.

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Укрэксимбанк Министерство внутренних дел Украины
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