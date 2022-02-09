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"Самая сложная ситуация за 30 лет". Президент Литвы призвал укрепить восточный фланг НАТО

Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к укреплению восточного фланга НАТО. Об этом он заявил во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации по безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Ситуация с безопасностью в регионе является самой сложной за последние 30 лет, поэтому сейчас особенно важно усилить меры обороны и сдерживания восточного фланга Североатлантического союза, включая Балтийский регион, и быть готовым ко всем возможным сценариям", - сказал Науседа.

При этом он добавил, что принцип неделимой безопасности союзников нерушим.

Лидеры обсудили дипломатические усилия по деэскалации напряженной ситуации в сфере безопасности на границе Украины, включая наращивание российских сил на белорусской территории.

Напомним, Канада рассматривает возможность отправки военного подкрепления в Восточную Европу.

Кроме того, ранее Науседа заявил, что обратится к властям США с просьбой разместить на постоянной основе в стране американские войска.

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ЛитваНАТОВторжение России в Украину