"Найскладніша ситуація за 30 років". Президент Литви закликав зміцнити східний фланг НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до зміцнення східного флангу НАТО. Про це він заявив під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном про ситуацію з безпеки в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Ситуація з безпекою в регіоні є найскладнішою за останні 30 років, тому зараз особливо важливо посилити заходи оборони і стримування східного флангу Альянсу, включаючи Балтійський регіон, і бути готовим до всіх можливих сценаріїв", - сказав Науседа.
При цьому він додав, що принцип неподільної безпеки союзників непорушний.
Лідери обговорили дипломатичні зусилля з деескалації напруженої ситуації у сфері безпеки на кордоні України, включаючи нарощування російських сил на білоруській території.
Нагадаємо, Канада розглядає можливість відправки військового підкріплення в Східну Європу.
Крім того, раніше Науседа заявив, що звернеться до влади США з проханням розмістити на постійній основі в країні американські війська.