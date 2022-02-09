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Литва просит разместить американские войска в стране на постоянной основе

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Вильнюс, Среда 09 февраля 2022 16:50
Литва просит разместить американские войска в стране на постоянной основе Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обратится к властям Соединенных Штатов с просьбой разместить на постоянной основе в стране американские войска. В частности, для укрепления безопасности на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Конечно, мы будем говорить с США о том, чтобы ротационные американские силы находились в Литве постоянно. Это было бы лучшим усилением безопасности и сдерживания, которое НАТО может предоставить не только Литве, но и всему региону", - сказал Науседа.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау попросит США об увеличении численности американских войск в стране на постоянной основе.

Напомним, США перебрасывают дополнительный контингент из 8 500 военных в страны Восточной Европы около 2 тысяч разместятся в Польше.

При этом в Белом доме допускают отправку дополнительных сил США в Европу.

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