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У Самарській області РФ стався вибух на заводі вибухових речовин, є загиблі

Ілюстративне фото: у Самарській області РФ стався вибух на заводі вибухових речовин (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Чапаєвську Самарської області відбувся вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Через вибух на заводі загинуло шестеро людей, ще двоє отримали травми.

Повідомляється, що вибух стався під час демонтажу технічного трубопроводу. При цьому пожежі після цього не було.

Зазначимо, що наразі завод "Промсинтез" є одним із основних виробників промислових вибухових речовин у Росії та СНД.

Надзвичайні події у Росії

Останнім часом у різних регіонах РФ - як близьких до кордону, так і віддалених - фіксують дедалі більшу кількість НП. У країні-агресорі трапляються пожежі, дрони врізаються в будинки або відбуваються вибухи.

Так, нещодавно у Санкт-Петербурзі сталася пожежа у районі складів.

Раніше в підмосковних Хімках сталася пожежа в нежитловій будівлі, де знаходяться різні підприємства.

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Російська ФедераціяВибух