В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, есть погибшие

Из-за взрыва на заводе погибли шесть человек, еще двое получили травмы.
Сообщается, что взрыв произошел в момент демонтажа технического трубопровода. При этом пожара после этого не было.
Отметим, что в настоящее время завод "Промсинтез" является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.
Чрезвычайные происшествия в России
В последнее время в разных регионах РФ - как близких к границе, так и отдаленных - фиксируют все большее количество ЧП. В стране-агрессоре случаются пожаров, дроны врезаются в дома или же происходят взрывы.
Так, недавно в Санкт-Петербурге произошел пожар в районе складов.
Ранее в подмосковных Химках произошел пожар в нежилом здании, в котором находятся разные предприятия.
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