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У Санкт-Петербурзі сталася пожежа у районі складів

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Санкт-Петербург, Середа 05 липня 2023 14:35
У Санкт-Петербурзі сталася пожежа у районі складів Ілюстративне фото: у Санкт-Петербурзі сталася пожежа у районі складів (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пожежа сталася у районі складів на вулиці Салова у Фрунзенському районі Санкт-Петербургу. Площа пожежі складає 400 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Фонтанку".

Повідомляється, у Петербурзі загорілися шини на площі 400 квадратних метрів.

Горіння відбувається в ангарі пластикових виробів.

З різних районів міста видно густий чорний дим.

Пожежі в Росії

У різних регіонах Росії - як близьких до кордону, так і віддалених - останнім часом фіксують велику кількість пожеж.

Так, нещодавно у підмосковних Хімках сталася пожежа у нежитловій будівлі, в якій знаходяться різні підприємства.

Раніше у Москві горів ремонтно-механічний завод. Того ж дня у російській столиці спалахнула пожежа на будівництві.

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Санкт-Петербург Пожежа
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