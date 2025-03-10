У Самарській області пролунали вибухи, в мережі кажуть про атаку на НПЗ

Зазначається, що у Самарській області ще близько пів на дванадцяту ночі було оголошено про дронову небезпеку для регіону. Відповідну інформацію поширили самарські Telegram-канали.

Згодом в інтернеті стали з'являтися повідомленні про вибухи, які було чути в Самарській області. Зокрема, писали про нічну "бавновну" у Новокуйбишевську.

Пізніше в мережі з'явилися кадри, зняті камерами спостереження начебто в районі міста Новокуйбишевськ. На відео можна побачити спалахи у небі як від вибухів, та почути сирени, та характерні для БПЛА звуки.

Також заявлялося, що ціллю дронового удару начебто став Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи "Роснєфті". До слова, він вже зазнавав атаки БПЛА майже рівно рік тому.

Між тим варто зауважити, що представники місцевої влади наразі нічого про вибухи або про наслідки повітряної атаки у Самарській області не заявляли.

До відомо про Новокуйбишевський НПЗ

Акціонерне товариство "Новокуйбишевський нафтопереробний завод", що розташований у Самарській області, входить до групи "Роснєфть". Його називають найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи даної групи. Штаб-квартира компанії розташована в Новокуйбишевську.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області (фото: 63.ru / Новокуйбишевський НПЗ)

Згідно з даними з відкритих джерел, потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

На цьому НПЗ виробляють паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових та морських суден, компоненти мастил, бітуми, кокс, продукти нафтохімії.

Дронові удари по НПЗ в Самарській області

Варто зауважити, що днями на повітряну атаку скаржилися у Сизрані Самарської області. Там у ніч проти 4 березня дрони атакували місцевий НПЗ, й вибухів у районі об'єкта почалася пожежа.

Перед тим був дроновий удар на Куйбишевський НПЗ у Самарській області у березні минулого року. Через атаку безпілотників на об'єкті було зупинено роботу, позаяк була пошкоджена одна з установок.