В Самарской области прогремели взрывы, в сети говорят об атаке на НПЗ

Отмечается, что в Самарской области еще около половины двенадцатого ночи было объявлено о дроновой опасности для региона. Соответствующую информацию распространили самарские Telegram-каналы.

Впоследствии в интернете стали появляться сообщения о взрывах, которые были слышны в Самарской области. В частности, писали о ночной "бавновне" в Новокуйбышевске.

Позже в сети появились кадры, снятые камерами наблюдения, якобы в районе города Новокуйбышевск. На видео можно увидеть вспышки в небе как от взрывов, и услышать сирены, и характерные для БПЛА звуки.

Также заявлялось, что целью дронового удара будто бы стал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который входит в группу "Роснефти". К слову, он уже подвергался атаке БПЛА почти ровно год назад.

Между тем стоит отметить, что представители местной власти пока ничего о взрывах или о последствиях воздушной атаки в Самарской области не заявляли.

Обновлено: на НПЗ была вспышка

Позже в сети появились сообщения о том, что на Новокуйбышевском НПЗ на фоне дроновой атаки была зафиксирована вспышка

Также были обнародованы координаты места съемки: 53.087380657416745, 49.96747879641029.

Что известно о Новокуйбышевском НПЗ

Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", расположенный в Самарской области, входит в группу "Роснефть". Его называют самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы данной группы. Штаб-квартира компании расположена в Новокуйбышевске.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области (фото: 63.ru / Новокуйбышевский НПЗ)

Согласно данным из открытых источников, мощность Новокуйбышевского НПЗ составляет 8,8 миллиона тонн нефти в год.

На этом НПЗ производят топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

Дроновые удары по НПЗ в Самарской области

Стоит заметить, что на днях на воздушную атаку жаловались в Сызрани Самарской области. Там в ночь на 4 марта дроны атаковали местный НПЗ, и после взрывов в районе объекта начался пожар.

Перед тем был дроновый удар на Куйбышевский НПЗ в Самарской области в марте прошлого года. Из-за атаки беспилотников на объекте была остановлена работа, так как была повреждена одна из установок.