У Самарській області після атаки дронів палає Новокуйбишевський НПЗ

Місцеві жителі повідомили про вибухи і роботу ППО ще до того, як в регіоні оголосили загрозу. Офіційно небезпеку атаки дронів оголосили лише близько шостої ранку, коли атака вже тривала. Аеропорт у Самарі закрили.

Пожежа на території заводу розросталася, а місцеві продовжували фіксувати безпілотники над містом. OSINT-аналітик ASTRA за фото очевидців встановив, що горить саме Новокуйбишевський НПЗ.

Новокуйбишевський НПЗ із 2007 року входить до групи "Роснефть". Його потужність - близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Завод випускає понад 20 видів нафтопродуктів, серед них бензин, дизпаливо, бітум і реактивне паливо для російської авіації.

Того ж ранку дрони атакували й інші регіони Росії. За заявами місцевої влади: