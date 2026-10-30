В Самарской области после атаки дронов пылает Новокуйбышевский НПЗ

В ночь на 30 октября дроны атаковали Новокуйбышевск в Самарской области России. После атаки на территории местного НПЗ, производящего реактивное топливо для российской авиации, вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA, мониторинговый канал Exilenova+ и заявления российских властей.
Местные жители сообщили о взрывах и работе ПВО еще до того, как в регионе объявили угрозу. Официально опасность атаки дронов объявили лишь около шести утра, когда атака уже продолжалась. Аэропорт в Самаре закрыли.
Пожар на территории завода разрастался, а местные продолжали фиксировать беспилотники над городом. OSINT-аналитик ASTRA по фото очевидцев установил, что горит именно Новокуйбышевский НПЗ.
Новокуйбышевский НПЗ с 2007 года входит в группу "Роснефть". Его мощность – около 8,8 млн тонн нефти в год. Завод выпускает более 20 видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизтопливо, битум и реактивное топливо для российской авиации.
В то же утро дроны атаковали и другие регионы России. По заявлениям местных властей:
Массированные атаки дронов на Россию длятся несколько ночей подряд. Вечером 28 октября и в ночь на 29-е беспилотники атаковали Москву, Собянин тогда заявил о более полусотне сбитых дронов. Из-за атаки 29 октября в аэропортах Москвы и Петербурга задержали или отменили более 460 рейсов. Больше всего пострадали "Внуково" и "Шереметьево", а Пулково принимал самолеты, которые не смогли сесть в Москве.
Для сравнения, после атаки 24 октября в московских аэропортах сорвались более 210 рейсов.