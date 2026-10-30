В Самарской области после атаки дронов пылает Новокуйбышевский НПЗ

Местные жители сообщили о взрывах и работе ПВО еще до того, как в регионе объявили угрозу. Официально опасность атаки дронов объявили лишь около шести утра, когда атака уже продолжалась. Аэропорт в Самаре закрыли.

Пожар на территории завода разрастался, а местные продолжали фиксировать беспилотники над городом. OSINT-аналитик ASTRA по фото очевидцев установил, что горит именно Новокуйбышевский НПЗ.

Новокуйбышевский НПЗ с 2007 года входит в группу "Роснефть". Его мощность – около 8,8 млн тонн нефти в год. Завод выпускает более 20 видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизтопливо, битум и реактивное топливо для российской авиации.

В то же утро дроны атаковали и другие регионы России. По заявлениям местных властей: