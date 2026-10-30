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В Самарской области после атаки дронов пылает Новокуйбышевский НПЗ

06:45 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: фото: после атаки дронов на Новокуйбышевском НПЗ вспыхнул пожар (t.me/mchs_official)

В ночь на 30 октября дроны атаковали Новокуйбышевск в Самарской области России. После атаки на территории местного НПЗ, производящего реактивное топливо для российской авиации, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA, мониторинговый канал Exilenova+ и заявления российских властей.

Местные жители сообщили о взрывах и работе ПВО еще до того, как в регионе объявили угрозу. Официально опасность атаки дронов объявили лишь около шести утра, когда атака уже продолжалась. Аэропорт в Самаре закрыли.

Пожар на территории завода разрастался, а местные продолжали фиксировать беспилотники над городом. OSINT-аналитик ASTRA по фото очевидцев установил, что горит именно Новокуйбышевский НПЗ.

Новокуйбышевский НПЗ с 2007 года входит в группу "Роснефть". Его мощность – около 8,8 млн тонн нефти в год. Завод выпускает более 20 видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизтопливо, битум и реактивное топливо для российской авиации.

В то же утро дроны атаковали и другие регионы России. По заявлениям местных властей:

  • мэр Москвы Сергей Собянин с 00:45 до 06:20 четыре раза отчитывался о сбитых беспилотниках, всего о 87 дронах, якобы летевших на столицу;
  • губернатор Калужской области заявил о 94 дронах, сбитых за вечер и ночь;
  • губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - о 21 дроне.

Массированные атаки дронов на Россию длятся несколько ночей подряд. Вечером 28 октября и в ночь на 29-е беспилотники атаковали Москву, Собянин тогда заявил о более полусотне сбитых дронов. Из-за атаки 29 октября в аэропортах Москвы и Петербурга задержали или отменили более 460 рейсов. Больше всего пострадали "Внуково" и "Шереметьево", а Пулково принимал самолеты, которые не смогли сесть в Москве.

Для сравнения, после атаки 24 октября в московских аэропортах сорвались более 210 рейсов.

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