У Росії затримали понад 460 авіарейсів через рекордну атаку дронів

Аеропорти Москви та Петербурга 29 жовтня відчули на собі наслідки масштабної атаки дронів. Було скасовано або затримано 460 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

За даними Bloomberg, це рекордне число за всю війну проти України, про яке російська влада повідомляла за один раз. Попередній рекорд був 20 вересня, тоді Міноборони звітувало про 1110 збитих дронів.

Міноборони країни-агресорки заявило, що вночі та вранці над 18 регіонами та Москвою збили 1214 безпілотників.

Обмеження на польоти у Внуково, Домодєдово та Жуковському Росавіація зняла лише о 6:46 ранку. Затримки зберігалися до вечора.

Найбільше постраждали Внуково та Шереметьєво. Пулково приймав літаки, які не змогли сісти в Москві.

29 жовтня в аеропортах Москви та Петербурга затримали або скасували більше 460 рейсів, підрахувала ASTRA на основі даних сервісу airports.ru.

Раніше РБК-Україна писало, що Москву ввечері 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня атакували безпілотники. За даними мера Сергія Собяніна, загальна кількість перехоплених дронів перевищила пів сотні.

Крім того, після масованої атаки Сил оборони України на столицю Росії 24 жовтня у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів.