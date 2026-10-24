ua en ru
Сб, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна спровокувала новий масштабний колапс в аеропортах Москви

15:47 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Україна спровокувала новий масштабний колапс в аеропортах Москви Фото: "Домодєдово" знову стикнувся з серйозними проблемами (wikipedia.org)
Додати як бажане джерело в Google

Після масованої атаки Сил оборони України на столицю Росії у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Осторожно, Москва".

На сайті найбільшого московського аеропорту "Домодєдово" знову виникли серйозні технічні проблеми - йдеться про масштабний збій у роботі порталу.

Користувачам недоступні головна сторінка, онлайн-табло та більшість інших сервісів. Попри це, наразі функція придбання квитків продовжує працювати.

Також повідомляється, що найбільше проблем із розкладом рейсів зафіксовано в "Шереметьєво". Там затримали або скасували 65 рейсів на виліт і 106 на приліт.

Згідно з останніми даними, в аеропорту "Внуково" зміни торкнулися приблизно 40 рейсів.

Пасажири "Шереметьєво" також повідомляють про тривале очікування в терміналі D. Вони скаржаться у своїх соцмережах, що перебувають там із 06:00. Наразі літаки не вилітають, а рейси переносять або скасовують.

При цьому офіційних повідомлень про закриття аеропортів немає. За словами пасажирів, попри велику кількість людей, ситуація в терміналі залишається відносно спокійною.

Вони також припускають, що міжнародні рейси продовжують відправляти, тоді як внутрішні не виконуються.

Атака України на Росію 23-24 жовтня

Вранці Міноборони РФ заявило, що їхні сили ППО знешкодили 616 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Цього разу дрони ЗСУ намагалися знищити над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Кіровської, Курської, Липецької, Орловської, Пензенської, Ростовської, Рязанської, Самарської, Саратовської, Смоленської, Тамбовської, Тульської та Ульяновської областей, Московського регіону, окупованого Криму, республіки Татарстан, Краснодарського краю, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.

А Генштаб ЗСУ оголосив, що минулої ночі Сили оборони уразили два підприємства російського ВПК та літак на аеродромі "Єйськ".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Москва Збройні сили України Аеропорт Війна Росії проти України Атака дронів
Новини
Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні
Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні
Аналітика
Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений