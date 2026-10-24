Україна спровокувала новий масштабний колапс в аеропортах Москви

Після масованої атаки Сил оборони України на столицю Росії у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал " Осторожно, Москва ".

На сайті найбільшого московського аеропорту "Домодєдово" знову виникли серйозні технічні проблеми - йдеться про масштабний збій у роботі порталу.

Користувачам недоступні головна сторінка, онлайн-табло та більшість інших сервісів. Попри це, наразі функція придбання квитків продовжує працювати.

Також повідомляється, що найбільше проблем із розкладом рейсів зафіксовано в "Шереметьєво". Там затримали або скасували 65 рейсів на виліт і 106 на приліт.

Згідно з останніми даними, в аеропорту "Внуково" зміни торкнулися приблизно 40 рейсів.

Пасажири "Шереметьєво" також повідомляють про тривале очікування в терміналі D. Вони скаржаться у своїх соцмережах, що перебувають там із 06:00. Наразі літаки не вилітають, а рейси переносять або скасовують.

При цьому офіційних повідомлень про закриття аеропортів немає. За словами пасажирів, попри велику кількість людей, ситуація в терміналі залишається відносно спокійною.

Вони також припускають, що міжнародні рейси продовжують відправляти, тоді як внутрішні не виконуються.