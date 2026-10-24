Україна спровокувала новий масштабний колапс в аеропортах Москви
Після масованої атаки Сил оборони України на столицю Росії у московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "Осторожно, Москва".
На сайті найбільшого московського аеропорту "Домодєдово" знову виникли серйозні технічні проблеми - йдеться про масштабний збій у роботі порталу.
Користувачам недоступні головна сторінка, онлайн-табло та більшість інших сервісів. Попри це, наразі функція придбання квитків продовжує працювати.
Також повідомляється, що найбільше проблем із розкладом рейсів зафіксовано в "Шереметьєво". Там затримали або скасували 65 рейсів на виліт і 106 на приліт.
Згідно з останніми даними, в аеропорту "Внуково" зміни торкнулися приблизно 40 рейсів.
Пасажири "Шереметьєво" також повідомляють про тривале очікування в терміналі D. Вони скаржаться у своїх соцмережах, що перебувають там із 06:00. Наразі літаки не вилітають, а рейси переносять або скасовують.
При цьому офіційних повідомлень про закриття аеропортів немає. За словами пасажирів, попри велику кількість людей, ситуація в терміналі залишається відносно спокійною.
Вони також припускають, що міжнародні рейси продовжують відправляти, тоді як внутрішні не виконуються.
Атака України на Росію 23-24 жовтня
Вранці Міноборони РФ заявило, що їхні сили ППО знешкодили 616 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.
Цього разу дрони ЗСУ намагалися знищити над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Кіровської, Курської, Липецької, Орловської, Пензенської, Ростовської, Рязанської, Самарської, Саратовської, Смоленської, Тамбовської, Тульської та Ульяновської областей, Московського регіону, окупованого Криму, республіки Татарстан, Краснодарського краю, а також над акваторіями Азовського та Чорного морів.
А Генштаб ЗСУ оголосив, що минулої ночі Сили оборони уразили два підприємства російського ВПК та літак на аеродромі "Єйськ".