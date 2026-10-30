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У Самарській області після атаки дронів палає Новокуйбишевський НПЗ

06:45 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Самарській області після атаки дронів палає Новокуйбишевський НПЗ Фото: фото: після атаки дронів на Новокуйбишевському НПЗ спалахнула пожежа (t.me/mchs_official)
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У ніч на 30 жовтня дрони атакували Новокуйбишевськ у Самарській області Росії. Після атаки на території місцевого НПЗ, який виробляє реактивне паливо для російської авіації, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA, моніторинговий канал Exilenova+ та заяви російської влади.

Місцеві жителі повідомили про вибухи і роботу ППО ще до того, як в регіоні оголосили загрозу. Офіційно небезпеку атаки дронів оголосили лише близько шостої ранку, коли атака вже тривала. Аеропорт у Самарі закрили.

Пожежа на території заводу розросталася, а місцеві продовжували фіксувати безпілотники над містом. OSINT-аналітик ASTRA за фото очевидців встановив, що горить саме Новокуйбишевський НПЗ.

Новокуйбишевський НПЗ із 2007 року входить до групи "Роснефть". Його потужність - близько 8,8 млн тонн нафти на рік. Завод випускає понад 20 видів нафтопродуктів, серед них бензин, дизпаливо, бітум і реактивне паливо для російської авіації.

Того ж ранку дрони атакували й інші регіони Росії. За заявами місцевої влади:

  • мер Москви Сергій Собянін з 00:45 до 06:20 чотири рази звітував про збиті безпілотники, загалом про 87 дронів, які нібито летіли на столицю;
  • губернатор Калузької області заявив про 94 дрони, збиті за вечір і ніч;
  • губернатор Тульської області Дмитро Міляєв - про 21 дрон.

Масовані атаки дронів на Росію тривають кілька ночей поспіль. Увечері 28 жовтня і в ніч на 29-те безпілотники атакували Москву, Собянін тоді заявив про понад пів сотні збитих дронів. Через атаку 29 жовтня в аеропортах Москви і Петербурга затримали або скасували понад 460 рейсів. Найбільше постраждали "Внуково" і "Шереметьєво", а Пулково приймав літаки, які не змогли сісти в Москві.

Для порівняння, після атаки 24 жовтня в московських аеропортах зірвалися понад 210 рейсів.

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