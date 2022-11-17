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Ракетними ударами пошкоджено декілька об’єктів з видобутку газу, - "Нафтогаз"

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Україна, Четвер 17 листопада 2022 12:42
Ракетними ударами пошкоджено декілька об’єктів з видобутку газу, - "Нафтогаз" Фото: НАК "Нафтогаз України" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російський агресор 17 листопада здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ "Укргазвидобування" на сході України. Кілька об’єктів зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти "Укргазвидобування" оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих", - повідомив Чернишов.

Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявив, що російські війська завдали ударів по українському газовидобутку.

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Нафтогаз України Укргаздобыча
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