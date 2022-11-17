Не самая удачная работа ПВО. В ВСУ назвали число ракет, сбитых во время утренней атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как сообщили в Воздушных силах, в Киевской области силы ПВО уничтожили четыре крылатых ракеты и 5 "Шахедов", атаковавших регион с территории Белоруси, а в Одесской области - по меньшей мере две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Что касается других ракет, то информация уточняется. Однако известно, что оккупанты выпустили в сторону Украины ракеты типа С-300, Х-101, Х-555 и Х-59.

В ходе брифинга Игнат заявил, что сегодня работа ПВО не такая удачная, как в предыдущие разы.

"Это обуславливается тем, что у Украины нет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы работать эффективно. Сегодня нуждаемся именно в тех системах, которые дают 100% результат в тех направлениях, где они стоят. Мы не можем сейчас уточнять, где находятся Iris-T и NASAMS, но в зонах своей ответственности, все что входит в зону их поражения, крылатые ракеты или "Шахеды", эти комплексы однозначно сбивают", - добавил он.