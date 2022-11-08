Сам вийшов на куратора з Росії. В Миколаєві затримали коригувальника ракет по будівлі СБУ

"Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають в СБУ, насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів спецслужби, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар.

"Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ. Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали його", - додали в спецслужбі.

Зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора для співпраці. Для цього він активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.