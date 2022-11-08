Сам вийшов на куратора з Росії. В Миколаєві затримали коригувальника ракет по будівлі СБУ

В Україні затримали коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
Як розповідають в СБУ, насамперед окупанти "полювали" за точними координатами об’єктів спецслужби, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар.
"Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ. Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали його", - додали в спецслужбі.
Зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на агресора для співпраці. Для цього він активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував військові злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих.
Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.
Раніше СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".
До цього у Миколаєві СБУ затримала російського агента, який фіксував на прихованому відеореєстраторі позиції ЗСУ на півдні.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім рекомендував залишити регіон усім, хто не має роботи та не допомагає армії.
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