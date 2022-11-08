Сам вышел на куратора из России. В Николаеве задержали корректировщика ракет по зданию СБУ

"Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева", - говорится в сообщении.

Как рассказывают в СБУ, прежде всего оккупанты "охотились" за точными координатами объектов спецслужбы, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар.

"Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный Телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали его", - добавили в спецслужбе.

Злоумышленником оказался местный житель, сам вышедший на агрессора для сотрудничества. Для этого он активно распространял через социальные сети свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления захватчиков. Так он попал в поле зрения оккупантов и был вовлечен в сбор разведданных.