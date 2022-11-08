Сам вышел на куратора из России. В Николаеве задержали корректировщика ракет по зданию СБУ

В Украине задержан корректировщик, который наводил российские ракеты по зданию СБУ в Николаеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации украинских военных и правоохранительных органов, задействованных в обороне Николаева", - говорится в сообщении.
Как рассказывают в СБУ, прежде всего оккупанты "охотились" за точными координатами объектов спецслужбы, по которым планировали осуществить прицельный ракетный удар.
"Собранную информацию корректировщик пытался передать через анонимный Телеграмм-канал, созданный спецслужбами РФ. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали его", - добавили в спецслужбе.
Злоумышленником оказался местный житель, сам вышедший на агрессора для сотрудничества. Для этого он активно распространял через социальные сети свои прокремлевские взгляды и оправдывал военные преступления захватчиков. Так он попал в поле зрения оккупантов и был вовлечен в сбор разведданных.
Ранее СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары врага для срыва отопительного сезона на юге Украины. Житель Николаева должен был получить за это "вознаграждение".
До этого в Николаеве СБУ задержала российского агента, фиксировавшего на скрытом видеорегистраторе позиции ВСУ на юге.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендовал покинуть регион всем, кто не имеет работы и не помогает армии.
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