Ким призвал уехать из Николаева всех, кто не работает и не помогает армии

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендовал покинуть регион всем, кто не имеет работы и не помогает армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кима финской газете Ilta-Sanomat .

"Я рекомендую всем, кто имеет работу и может помочь военным, работать вместе и помогать солдатам побеждать. Если работы нет, следует покинуть этот район", - сказал он.

Как отмечается в материале издания, около половины населения Николаева уже покинули город. Остальных жителей снабжают привозной питьевой водой, так как в апреле Россия разрушила водопровод, идущий из Днепра. По всему городу можно увидеть людей, стоящих в очереди за водой.