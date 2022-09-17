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Ким призвал уехать из Николаева всех, кто не работает и не помогает армии

Новина українською →
Украина, Суббота 17 сентября 2022 13:21
Ким призвал уехать из Николаева всех, кто не работает и не помогает армии Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендовал покинуть регион всем, кто не имеет работы и не помогает армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кима финской газете Ilta-Sanomat.

"Я рекомендую всем, кто имеет работу и может помочь военным, работать вместе и помогать солдатам побеждать. Если работы нет, следует покинуть этот район", - сказал он.

Как отмечается в материале издания, около половины населения Николаева уже покинули город. Остальных жителей снабжают привозной питьевой водой, так как в апреле Россия разрушила водопровод, идущий из Днепра. По всему городу можно увидеть людей, стоящих в очереди за водой.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российская армия может попытаться провести наступление в отдельных районах Николаевской области, но оно будет безуспешным.

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