Допомагав зірвати опалювальний сезон. У Миколаєві затримали корегувальника окупантів
СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Мешканець Миколаєва мав отримати за це "винагороду".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.
"У Миколаєві затримано агента, який передавав ворогу геолокації підприємств теплопостачання у прифронтових районах. Отримані координати загарбники планували використати для серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, зрадником виявився мешканець Миколаєва. Якщо б обстріли виявилися успішними, чоловік би отримав грошову "винагороду".
Зловмисник фотографував та знімав на відео об’єкти з прив’язкою до місцевості, і передавав ці матеріали з детальним описом російському куратору.
"У разі захоплення міста загарбники обіцяли йому "гарантії безпеки" від репресивних дій окупаційної адміністрації", - додали в СБУ.
Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Триває досудове розслідування.
Як повідомлялося, у Миколаєві СБУ затримала російського агента, який фіксував на прихованому відеореєстраторі позиції ЗСУ на півдні.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім рекомендував залишити регіон усім, хто не має роботи та не допомагає армії.
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