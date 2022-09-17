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В Николаеве задержали агента ГУР РФ, который передавал данные о позициях ВСУ на юге

Новина українською →
Николаев, Суббота 17 сентября 2022 13:47
В Николаеве задержали агента ГУР РФ, который передавал данные о позициях ВСУ на юге Фото: в Николаеве задержали агента ГУР РФ (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве СБУ задержала российского агента, фиксировавшего на скрытом видеорегистраторе позиции ВСУ на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила попытки военной разведки РФ получить закрытую информацию о позициях Сил обороны на южном направлении", - говорится в сообщении.

Задержанный агент Кремля собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров.

"Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевской области и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного авто. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров", - добавили в спецслужбе.

В Николаеве задержали агента ГУР РФ, который передавал данные о позициях ВСУ на юге

Используя эту информацию, оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям ВСУ.

По данным Офиса генпрокурора, при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Также ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Как сообщалось, глава Николаевской ОВА Виталий Ким рекомендовал покинуть регион всем, кто не имеет работы и не помогает армии.

Ранее Ким рассказал, что в Николаеве во время комендантского часа, что длился все выходные, задержали 5 человек, которые находились в розыске.

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