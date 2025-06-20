"Салютує середнім пальцем". МЗС різко відреагувало на випад Пєскова

Москва відкрито ігнорує заклики США зупинити бойові дії. У Кремлі натомість заявляють про "стратегічну перевагу" і обіцяють не зупинятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі X.

Сьогодні прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито має перевагу на фронті й тому не збирається зупинятись.

"Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і продовжуватимемо просуватися", - сказав він.

У відповідь на це речник МЗС України наголосив, що на фоні того, як США закликають до негайного припинення вбивств, виступ Пєскова виглядає ніби "салют середнім пальцем".

"США: закликають до негайного припинення вбивств. Песков: салют середнім пальцем. Чим довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверте відхилення мирних зусиль США, тим більше вони будуть виставляти США слабкими", - зауважив Тихий.