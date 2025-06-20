"Салютує середнім пальцем". МЗС різко відреагувало на випад Пєскова
Москва відкрито ігнорує заклики США зупинити бойові дії. У Кремлі натомість заявляють про "стратегічну перевагу" і обіцяють не зупинятися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого у соцмережі X.
Сьогодні прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито має перевагу на фронті й тому не збирається зупинятись.
"Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і продовжуватимемо просуватися", - сказав він.
У відповідь на це речник МЗС України наголосив, що на фоні того, як США закликають до негайного припинення вбивств, виступ Пєскова виглядає ніби "салют середнім пальцем".
"США: закликають до негайного припинення вбивств. Песков: салют середнім пальцем. Чим довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверте відхилення мирних зусиль США, тим більше вони будуть виставляти США слабкими", - зауважив Тихий.
Мирні переговори України та РФ
Нагадаємо, раніше сьогодні Пєсков заявив, що Російська Федерація не має наміру погоджуватись на перемир'я з Україною, оскільки нібито "має стратегічну перевагу".
Варто зауважити, що Україна та Росія провели вже два раунди переговорів у Стамбулі. При цьому представники США не були присутні на зустрічах, хоча саме Вашингтон наполягав на мирних переговорах між Києвом та Москвою.
Як зазначив політолог Володимир Фесенко, США ініціювали прямі переговори між Україною та Росією, але самі відійшли в сторону.
А український лідер Володимир Зеленський наголосив, що це саме російська сторона зробила все, щоб викинути Сполучені Штати Америки з переговорного майданчика у Стамбулі.
Трамп змінив риторику щодо Путіна
Нагадаємо, що днями американський лідер Дональд Трамп, який раніше виступав за посередництво Москви в конфлікті на Близькому сході, порадив російському диктатору Володимиру Путіну для початку завершити війну, яку почала Росія в Україні.
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