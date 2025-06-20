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"Салютует средним пальцем". МИД резко отреагировал на выпад Пескова

Украина, Пятница 20 июня 2025 20:25
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"Салютует средним пальцем". МИД резко отреагировал на выпад Пескова Фото: спикер МИД Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Москва открыто игнорирует призывы США остановить боевые действия. В Кремле взамен заявляют о "стратегическом преимуществе" и обещают не останавливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети X.

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы имеет преимущество на фронте и поэтому не собирается останавливаться.

"Теперь у нас есть стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", - сказал он.

В ответ на это представитель МИД Украины отметил, что на фоне того, как США призывают к немедленному прекращению убийств, выступление Пескова выглядит как "салют средним пальцем".

"США: призывают к немедленному прекращению убийств. Песков: салют средним пальцем. Чем дольше россияне будут верить, что смогут избежать последствий за откровенное отклонение мирных усилий США, тем больше они будут выставлять США слабыми", - отметил Тихий.

Мирные переговоры Украины и РФ

Напомним, ранее сегодня Песков заявил, что Российская Федерация не намерена соглашаться на перемирие с Украиной, поскольку якобы "имеет стратегическое преимущество".

Важно отметить, что Украина и Россия провели уже два раунда переговоров в Стамбуле. При этом представители США не присутствовали на встречах, хотя именно Вашингтон настаивал на мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Как отметил политолог Владимир Фесенко, США инициировали прямые переговоры между Украиной и Россией, но сами отошли в сторону.

А украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что это именно российская сторона сделала все, чтобы выбросить Соединенные Штаты Америки с переговорной площадки в Стамбуле.

Трамп изменил риторику в отношении Путина

Напомним, что на днях американский лидер Дональд Трамп, который ранее выступал за посредничество Москвы в конфликте на Ближнем Востоке, посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину для начала завершить войну, которую начала Россия в Украине.

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