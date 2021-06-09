Сальвадор первым в мире легализовал биткойны как платежное средство

Сальвадор (Центральная Америка) стал первой в мире страной, которая легализовала биткойны как платежное средство. Сегодня местный Конгресс одобрил предложение президента узаконить криптовлюту.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что закон принят, несмотря на опасения по поводу потенциального воздействия на программу Сальвадора с Международным валютным фондом. Президент Найиба Букеле выступал за легализацию, чтобы упростить процедуру денежных переводов от сальвадорцев за границей.
"Это принесет нашей стране финансовую доступность, инвестиции, туризм, инновации и экономическое развитие", - отметил президент.
Он добавил, что биткойны не несут рисков для пользователей. Их использование в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.
"Правительство гарантирует конвертируемость с точностью до долларовой стоимости на момент каждой транзакции", - добавил Букеле.
Отметим, экономика Сальвадора в значительной степени зависит от денег, которые присылают работники из-за границы. По данным Всемирного банка показали, в 2019 году денежные переводы в страну составили почти 6 млрд долларов - это примерно 20% от ВВП страны.
Эксперты полагают, что легализация биткойнов может осложнить переговоры с МВФ, где Сальвадор добивается программы на сумму более 1 млрд долларов.
Напомним, ранее Службы безопасности Украины накрыла майнеров криптовалюты, которые подключились к трансформаторной подстанции в Днепропетровской области.
До этого Иран запретил майнинг на 4 месяца из-за дефицита электроэнергии.