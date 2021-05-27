Биткойн снова упал ниже 40 тысяч долларов: что происходит с криптовалютой

Биткойн упал в четверг, 27 мая, на 4% примерно до 37 600 долларов. Но криптовалюта не достигла недавних минимумов, поскольку достаточно много трейдеров держаться за надежду, что класс активов сможет вырваться из резкого падения на прошлой неделе.

Биткойн по-прежнему торгуется значительно ниже рекордного максимума в 65 000 долларов, достигнутого в апреле. Однако он отошел от минимума прошлой недели в 30 066 долларов.

Некоторые аналитики заявили, что сегодняшнее падение было относительно скромным по сравнению с недавней волатильностью, и указали на то, что рынок нашел нижний предел. Хотя очевидно, что внимание регулирующих органов и колеблющийся энтузиазм со стороны главы Tesla Илона Маска останутся серьезными рисками.

"Большая чистка, вероятно, уже произошла", - сказал аналитик IG Markets Кайл Родда, когда торговля несколько успокоилась.

Падение биткойна было вызвано мерами Китая по борьбе с майнингом и торговлей криптовалютами, также тем, что Tesla отказалась принимать его в качестве оплаты за автомобили из-за экологических опасений по поводу использования энергии.

Министерство финансов США также призвало требовать, чтобы о крупных переводах криптовалюты сообщалось в налоговую службу, а Федеральная резервная система отметила риски, связанные с криптовалютами для финансовой стабильности.

"Это не замена деньгам. В лучшем случае это альтернативный актив, хотя и не имеющий внутренней стоимости", - заявил Вишну Варатхан, глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank, добавив, что технология блокчейна и ее потенциал "не должны смешиваться с криптовалютами".