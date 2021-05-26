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Власти Ирана запретили на 4 месяца майнинг криптовалюты из-за дефицита электроэнергии

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Тегеран, Среда 26 мая 2021 16:11
Власти Ирана запретили на 4 месяца майнинг криптовалюты из-за дефицита электроэнергии Фото: Иран запретил майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии (flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Ирана приняли решение запретить на четыре месяца майнинг криптовалюты из-за дефицита электроэнергии в летний период. Подчеркивается, что этот вид деятельности запрещен всем без исключения, включая тех, кому было разрешено создавать криптовалюту.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Ирана Хасана Роухани.

Отмечается, что в стране за последнее время резко выросло потребление электроэнергии. Одной из причин этого стало увеличение числа тех, кто занимается майнингом криптовалют. По данным министерства энергетики Ирана, в стране за последний год было обнаружено 175 тысяч майнеров и более 2,6 тысячи незаконных криптовалютных центров.

"В сложившейся ситуации МВД, министерства энергетики, промышленности и информационно-коммуникационных технологий - все должны до конца месяца шахривар (до 22 сентября - ред.) прекратить деятельность, связанную с майнингом криптовалюты", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что с сегодняшнего дня эта деятельность запрещена для всех. "Даже те, кому было разрешено этим заниматься, больше не имеют право до конца шахривара", - заявил Роухани.

По его словам, запрет на майнинг криптовалюты будет сохраняться до тех пор, "пока не будет решена проблема по обеспечению населения электричеством".

Отметим, в Украине заговорили о возможности легализации криптовалют. На территории страны ситуация с "майнерами" вообще никак не регулируется.

Как сказал в интервью РБК-Украина глава департамента киберполиции Александр Гринчак, многие преступления - начиная от убийств, вымогательств, угонов и заканчивая наркотиками, все эти злодеяния можно связать с криптовалютой.

Напомним, в Кривом Роге разоблачили ферму майнинга криптовалют. Организаторы незаконно подключались к электросетям, в том числе к коммунальным. Открыто уголовное производство.

Отметим, в Тернопольской области майнили криптовалюту за средства "Укрзализныци".

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