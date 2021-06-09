Сальвадор першим у світі легалізував біткойни як платіжний засіб

Повідомляється, що закон прийнято, незважаючи на побоювання з приводу потенційного впливу на програму Сальвадору з Міжнародним валютним фондом. Президент Найіба Букеле виступав за легалізацію, щоб спростити процедуру грошових переказів від сальвадорців за кордоном.

"Це принесе нашій країні фінансову доступність, інвестиції, туризм, інновації та економічний розвиток", - зазначив президент.

Він додав, що біткойни не несуть ризиків для користувачів. Їх використання в якості законного платіжного засобу набуде чинності через 90 днів.

"Уряд гарантує конвертованість з точністю до доларової вартості на момент кожної транзакції", - додав Букеле.

Зазначимо, економіка Сальвадору значною мірою залежить від грошей, які надсилають працівники з-за кордону. За даними Світового банку, в 2019 році грошові перекази до країни склали майже 6 млрд доларів - це приблизно 20% від ВВП країни.

Експерти вважають, що легалізація біткойнів може ускладнити переговори з МВФ, де Сальвадор домагається програми на суму понад 1 млрд доларів.