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Салліван: НАТО призначить представника у Києві для поглиблення відносин з Україною

Середа 10 липня 2024 02:38
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Салліван: НАТО призначить представника у Києві для поглиблення відносин з Україною Фото: радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Найближчими днями НАТО оголосить створення нового військового командування в Німеччині, а також призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з Північноатлантичним альянсом.

Про це заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дипломат зазначив, що нове військове командування в Німеччині на чолі з тверезковим генералом буде створено для навчання та оснащення українських військ.

Крім того, буде призначено старшого представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом.

Салліван додав, що НАТО має намір у довгостроковій перспективі надавати підтримку Україні у її боротьбі з російськими загарбниками.

"Путін не може нас поділити. Він не може нас пережити. Він не може нас послабити. І Україна, а не Росія, здобуде перемогу", - сказав Джейк Салліван.

Нагадаємо, що у Білому домі анонсували зустріч президента України Володимира та президента США Джо Байдена.

Раніше РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, повідомило, чого очікувати Україні від саміту НАТО у Вашингтоні.

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