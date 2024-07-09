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Білий дім анонсував зустріч Зеленського та Байдена

Вашингтон, Вівторок 09 липня 2024 22:50
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Білий дім анонсував зустріч Зеленського та Байдена Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Джо Байденом у четвер, 11 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"У четвер вдень президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку для України, яка продовжує захищатися від російської агресії", - розповіла прессекретар.

За її словами, зустріч відбудеться о 13:30 за місцевим часом (20:30 за київським) у будівлі, де триває саміт НАТО.

Жан-П'єр уточнила, що лідери проведуть переговори перед засіданням Ради Україна-НАТО. Це буде вже третя зустріч Зеленського та Байдена за останні кілька місяців.

Що передувало

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 липня, прибув до Вашингтона. Там він візьме участь у саміті НАТО, який триває 9-11 липня.

Як заявляв сам глава української держави, для України пріоритетом під час візиту є посилення протиповітряної оборони.

Більш детально про те, що Україна може отримати від саміту, у коментарі РБК-Україна розповіли джерела.

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