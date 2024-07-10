Салливан: НАТО назначит представителя в Киеве для углубления отношений с Украиной

В ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии, а также назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Североатлантическим альянсом.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Р БК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дипломат отметил, что новое военное командование в Германии во главе с трезвездным генералом будет создано для обучения и оснащения украинских войск.

Кроме того, будет назначен старший представитель в Киеве для углубления отношений Украины с Альянсом.

Салливан добавил, что НАТО намерено в долгосрочной перспективе оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российскими захватчиками.

"Путин не может нас разделить. Он не может нас пережить. Он не может нас ослабить. И Украина, а не Россия, одержит победу", - сказал Джейк Салливан.