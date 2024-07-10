Салливан: НАТО назначит представителя в Киеве для углубления отношений с Украиной
В ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии, а также назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Североатлантическим альянсом.
Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Дипломат отметил, что новое военное командование в Германии во главе с трезвездным генералом будет создано для обучения и оснащения украинских войск.
Кроме того, будет назначен старший представитель в Киеве для углубления отношений Украины с Альянсом.
Салливан добавил, что НАТО намерено в долгосрочной перспективе оказывать поддержку Украине в ее борьбе с российскими захватчиками.
"Путин не может нас разделить. Он не может нас пережить. Он не может нас ослабить. И Украина, а не Россия, одержит победу", - сказал Джейк Салливан.
Напомним, что в Белом доме анонсировали встречу президента Украины Владимира и президента США Джо Байдена.
Ранее РБК-Украина ссылаясь на собственные источники, сообщило, чего ожидать Украине от саммита НАТО в Вашингтоне.
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