Ще більше Patriot і "незворотність" шляху до НАТО: що отримає Україна від саміту у Вашингтоні

На саміті НАТО у Вашингтоні, який триває з 9 по 11 липня, буде зафіксовано "незворотність" шляху України до Альянсу. Також буде йтися про посилення протиповітряної оборони, Україна прагне отримати десять систем Patriot вже до кінця 2024 року.

За словами співрозмовника, у Вашингтоні Україна може розраховувати на ряд позитивних для неї рішень. Зокрема, у фінальному комюніке саміту буде підкреслено "незворотність" шляху України до членства в альянсі. Це буде кроком вперед порівняно із рішенням попереднього саміту НАТО у Вільнюсі.

У рамках саміту також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участі президентів України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Також запланована зустріч лідерів держав, які уклали безпекові угоди з Україною. "Очікуються рішення щодо поглиблення співпраці та координації між країнами, які підписали угоди, для зміцнення обороноздатності України", – сказав співрозмовник РБК-Україна.

Крім того, обговорюється посилення протиповітряної оборони України. Кількість та конкретна номенклатура стане відома в ході саміту. За інформацією РБК-Україна, Київ волів би зафіксувати конкретне зобов'язання - союзники мають поставити десять систем Patriot до кінця року.

Також буде посилено взаємодію України з Альянсом, а саме, через посилення присутності НАТО в Україні та створення нової структури для координації допомоги Україні "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Саміт НАТО

З вівторка, 9 липня, по четвер, 11 липня, у Вашингтоні пройде саміт НАТО. У На ньому країни-члени Альянсу будуть обговорювати ситуацію в Україні та її євроатлантичну інтеграцію.

Також на саміті буде присутній президент України Володимир Зеленський, який уже прибув до Вашингтона.

Раніше він розповідав, що очікує від саміту результатів у питанні протиповітряної оборони.

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