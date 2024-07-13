Салліван домовився про співпрацю з Індією після зустрічі Моді з Путіним

Сполучені Штати посилили комунікацію та співпрацю з Індією після нещодавнього візиту прем'єр-міністра країни Нарендри Моді до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Крім того, Салліван і Довал підтвердили необхідність колективної роботи над вирішенням глобальних викликів миру і безпеки.

Зокрема, у своїй розмові радники "домовилися тісно співпрацювати для подальшого просування індо-американських відносин, що побудовані на спільних цінностях та спільних стратегічних інтересах й інтересах безпеки".

Під час розмови сторони обговорили широке коло питань двостороннього, регіонального та міжнародного значення.

Зазначається, що в п'ятницю, 12 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову зі своїм колегою - радником з Національної безпеки Індії Аджитом Довалом.

Візит прем'єра Індії до Росії

Росія була одним із найближчих стратегічних партнерів Індії та її найбільшим постачальником зброї впродовж десятиліть. Натомість останнім часом США намагаються налагодити тісніші зв'язки з Нью-Делі на противагу Китаю в регіоні.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 8 і 9 липня відвідав з офіційним візитом Росію.

Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Моді закликав припинити війну в Україні шляхом переговорів та підкреслив, що рішення на полі бою немає.

Держдепартамент США висловив занепокоєння Нью-Делі щодо відносин Індії з Москвою.

Тим часом Індія готується підписати з Росією довгострокову угоду про імпорт нафти.

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