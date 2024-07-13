ua en ru
Сб, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Салліван домовився про співпрацю з Індією після зустрічі Моді з Путіним

Субота 13 липня 2024 02:01
UA EN RU
Салліван домовився про співпрацю з Індією після зустрічі Моді з Путіним Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати посилили комунікацію та співпрацю з Індією після нещодавнього візиту прем'єр-міністра країни Нарендри Моді до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що в п'ятницю, 12 липня, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову зі своїм колегою - радником з Національної безпеки Індії Аджитом Довалом.

Під час розмови сторони обговорили широке коло питань двостороннього, регіонального та міжнародного значення.

Зокрема, у своїй розмові радники "домовилися тісно співпрацювати для подальшого просування індо-американських відносин, що побудовані на спільних цінностях та спільних стратегічних інтересах й інтересах безпеки".

Крім того, Салліван і Довал підтвердили необхідність колективної роботи над вирішенням глобальних викликів миру і безпеки.

Візит прем'єра Індії до Росії

Росія була одним із найближчих стратегічних партнерів Індії та її найбільшим постачальником зброї впродовж десятиліть. Натомість останнім часом США намагаються налагодити тісніші зв'язки з Нью-Делі на противагу Китаю в регіоні.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 8 і 9 липня відвідав з офіційним візитом Росію.

Під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Моді закликав припинити війну в Україні шляхом переговорів та підкреслив, що рішення на полі бою немає.

Держдепартамент США висловив занепокоєння Нью-Делі щодо відносин Індії з Москвою.

Тим часом Індія готується підписати з Росією довгострокову угоду про імпорт нафти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія
NEWS
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
В очікуванні наступу. Коли ЗСУ зможуть піти в атаку і що заважає цьому у 2024 році
DAILY
Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Демократи стежать, Трамп радіє. Чи позначаться обмовки Байдена на участі у виборах у США