Індія готується підписати довгострокову угоду з РФ про імпорт нафти, - Reuters

Індійські державні нафтопереробні підприємства ведуть спільні переговори з Москвою про довгострокову угоду щодо імпорту нафти з РФ. Умови ще узгоджуються сторонами.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що серед питань, що мають бути погоджені індійською та російською сторонами, зокрема, є валюта платежу для імпорту.

За словами джерела Reuters в уряді, яке обізнане про розвиток подій, такі "спільні переговори державних переробників з Росією вже ведуться".

У публікації західного агентства також вказується, що індійські приватні нафтопереробні компанії Nayara Energy та Reliance Industries (RELI.NS) вже підписали термінові угоди щодо імпорту російської нафти. Варто нагадати, що Nayara частково належить російській нафтовій компанії "Роснефть".

Між тим джерело Reuters розповіла, що індійські приватні нафтопереробники можуть приєднатися до переговорів зі своїми державними аналогами пізніше.

Видання наводить слова співрозмовника про те, що Нью-Делі потрібні "передбачувані та стабільні" поставки нафти, оскільки Індія розширює свої нафтопереробні потужності, щоб задовольнити зростаючий попит на паливо.

Постачання російської нафти в Індію

РФ є головним постачальником нафти в Індію, і третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі.

Нью-Делі стало найбільшим покупцем російської морської нафти, яка продається зі знижкою на тлі західних санкцій через війну Росії проти України.

Візит Моді до Москви

Нагадаємо, 8 липня прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді приїхав з візитом до Москви. Раніше повідомлялося, що Моді добиватиметься якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також, перебуваючи у Москві прем'єр Індії виступив із прямим закликом припинити війну в Україні.

Додамо, що під час нещодавнього візиту Моді до Москви Нью-Делі прагнуло укласти енергетичні угоди з "Роснефтью".