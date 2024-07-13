Салливан договорился о сотрудничестве с Индией после встречи Моди с Путиным

Соединенные Штаты усилили коммуникацию и сотрудничество с Индией после недавнего визита премьер-министра страны Нарендры Моди в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Салливан и Довал подтвердили необходимость коллективной работы над решением глобальных вызовов мира и безопасности.

В частности, в своем разговоре советники "договорились тесно сотрудничать для дальнейшего продвижения индо-американских отношений, построенных на общих ценностях, а также общих стратегических интересах и интересах безопасности".

Во время разговора стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего, регионального и международного значения.

Отмечается, что в пятницу, 12 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор со своим коллегой - советником по Национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.

Визит премьера Индии в Россию

Россия была одним из ближайших стратегических партнеров Индии и ее крупнейшим поставщиком оружия в течение десятилетий. Однако в последнее время США пытаются наладить более тесные связи с Нью-Дели в противовес Китаю в регионе.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 и 9 июля посетил с официальным визитом Россию.

В ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, Моди призвал прекратить войну в Украине путем переговоров и подчеркнул, что решения на поле боя нет.

Госдепартамент США выразил обеспокоенность Нью-Дели касательно отношений Индии с Москвой.

Тем временем Индия готовится подписать с Россией долгосрочное соглашение об импорте нефти.

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