Прем'єр Індії під час зустрічі з Путіним зробив заяву щодо України

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, виступив із прямим закликом припинити війну в Україні.

Про це він заявив під час неформальної зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним, пише РБК-Україна з посиланням на NDTV .

За його словми, неможливо знайти рішення на полі бою.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав Моді.

Крім того, прем’єр-міністр висловив занепокоєння з приводу громадян Індії, яких "недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії".

Джерела повідомили, що Росія зобов'язалася репатріювати всіх постраждалих.

Реакція Зеленського

На візит Моді до Москви вже відреагував президент України Володимир Зеленський.