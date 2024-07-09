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Прем'єр Індії під час зустрічі з Путіним зробив заяву щодо України

Вівторок 09 липня 2024 11:59
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Прем'єр Індії під час зустрічі з Путіним зробив заяву щодо України Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебуває з дводенним офіційним візитом у Росії, виступив із прямим закликом припинити війну в Україні.

Про це він заявив під час неформальної зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним, пише РБК-Україна з посиланням на NDTV.

За його словми, неможливо знайти рішення на полі бою.

"Індія завжди закликала поважати Статут ООН, включаючи територіальну цілісність і суверенітет. Немає рішення на полі бою. Діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав Моді.

Крім того, прем’єр-міністр висловив занепокоєння з приводу громадян Індії, яких "недобросовісні турагенти обманом змусили приєднатися до російської армії".

Джерела повідомили, що Росія зобов'язалася репатріювати всіх постраждалих.

Реакція Зеленського

На візит Моді до Москви вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як у такий день лідер найбільшої у світі демократії обіймає найкривавішого злочинця у світі", - написав президент у Twitter.

Візит Моді до Росії

Прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді зараз перебуває з візитом у Москві. Як раніше повідомлялося, Моді добиватиметься якнайшвидшого звільнення індійців з російської армії на переговорах у Росії.

Вже 10 липня він вирушить до Австрії. Там він, ймовірно, обговорюватиме з керівництвом країни війну Росії проти України.

Нагадаємо, у квітні 2022 року президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели віртуальні переговори. Моді сказав, що запропонував Росії провести прямі переговори Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

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