Сальдо підозрюють у фінансуванні "силовиків", які катували жителів Херсонської області

Про кого йде мова

Для збереження нелегітимної влади та підтримки її силовим шляхом окупаційний очільник регіону, яким є Володимир Сальдо, забезпечував діяльність незаконного збройного формування.

Йдеться про так звану "Державну службу безпеки Херсонської області", яку він фінансує на мільйони російських рублів.

"За допомогою підпорядкованого йому збройного формування здійснювався тиск на жителів області. Одним із задокументованих фактів є видання наказу окупаційним очільником про затримання та катування підприємця, щоб змусити його перереєструвати бізнес за російським законодавством", - йдеться в повідомленні.

Злочини окупаційних "силовиків"

Правоохоронцями ідентифіковано представників незаконного збройного формування - двох "оперуповноважених" і чотирьох так званих "начальників відділів", серед них громадянина РФ.

Він забезпечував фінансові операції та здійснював контроль і розподіл виділених Росією грошей для збройного формування.

Фото: Група окупантів (kherson.gp.gov.ua)

Діючи спільно, у змові з іншими військовослужбовцями Росії, вони відшукували та затримували громадян України, проукраїнських активістів, противників окупаційної влади, інших цивільних осіб.

Людей тримали в нелюдських умовах, до них застосовували психологічне та фізичне насильство, тортури електричним струмом.

Сальдо і група окупантів отримали підозри

Прокуратура повідомила, що окупаційному голові Херсонської області Володимиру Сальдо заочно повідомлено про підозру у фінансуванні не передбаченого законом збройного формування, віддачі наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням і вчиненні інших порушень законів і звичаїв війни.

Дії чотирьох учасників кваліфіковано як держзраду, участь у не передбаченому законом збройному формуванні, жорстоке поводження з цивільним населенням і вчинення інших порушень законів і звичаїв війни.

Так званому "головному фінансисту" інкримінується участь у не передбаченому законом збройному формуванні. І ще одному - жорстоке поводження з цивільним населенням та вчинення інших порушень законів і звичаїв війни.

Що відомо про Сальдо

Екс-мер Херсона Володимир Сальдо - гауляйтер Херсонської області, призначений на цю посаду російськими окупантами. Проти Сальдо було відкрите кримінальне провадження за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, що обтяжує покарання (ч. 2 ст. 111 КК України)

Раніше повідомлялось, що ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Також гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо залучив російських силовиків для контролю вивезення українського зерна з регіону.