Сальдо подозревают в финансировании "силовиков", которые пытали жителей Херсонской области

О ком идет речь

Для сохранения нелегитимной власти и поддержки ее силовым путем оккупационный глава региона, которым является Владимир Сальдо, обеспечивал деятельность незаконного вооруженного формирования.

Речь идет о так называемой "Государственной службе безопасности Херсонской области", которую он финансирует на миллионы российских рублей.

"С помощью подчиненного ему вооруженного формирования осуществлялось давление на жителей области. Одним из задокументированных фактов является издание приказа оккупационным главой о задержании и пытках предпринимателя, чтобы заставить его перерегистрировать бизнес по российскому законодательству", - говорится в сообщении.

Преступления оккупационных "силовиков"

Правоохранителями идентифицированы представители незаконного вооруженного формирования - двух "оперуполномоченных" и четырех так называемых "начальников отделов", среди них гражданин РФ.

Он обеспечивал финансовые операции и осуществлял контроль и распределение выделенных Россией денег для вооруженного формирования.

Фото: Группа оккупантов (kherson.gp.gov.ua)

Действуя совместно, в сговоре с другими военнослужащими России, они отыскивали и задерживали граждан Украины, проукраинских активистов, противников оккупационной власти, других гражданских лиц.

Людей держали в нечеловеческих условиях, к ним применяли психологическое и физическое насилие, пытки электрическим током.

Сальдо и группа оккупантов получили подозрения

Прокуратура сообщила, что оккупационному главе Херсонской области Владимиру Сальдо заочно сообщено о подозрении в финансировании не предусмотренного законом вооруженного формирования, отдаче приказа о жестоком обращении с гражданским населением и совершении других нарушений законов и обычаев войны.

Действия четырех участников квалифицированы как госизмена, участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании, жестокое обращение с гражданским населением и совершение других нарушений законов и обычаев войны.

Так называемому "главному финансисту" инкриминируется участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании. И еще одному - жестокое обращение с гражданским населением и совершение других нарушений законов и обычаев войны.

Что известно о Сальдо

Экс-мэр Херсона Владимир Сальдо - гауляйтер Херсонской области, назначенный на эту должность российскими оккупантами. Против Сальдо было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, отягчающего наказание (ч. 2 ст. 111 УК Украины)

Ранее сообщалось, что ВАКС конфисковал имущество херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо привлек российских силовиков для контроля вывоза украинского зерна из региона.