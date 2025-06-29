Салат з кавуна, м’яти й фети: рецепт страви, яку подають у найкращих ресторанах

У спекотні дні немає нічого кращого за освіжаючий салат із соковитого кавуна, ароматної м’яти та ніжного сиру фета. Це легка страва, яка вражає поєднанням смаків і дарує справжню прохолоду.
РБК-Україна повідомляє, як приготувати такий салат з кавуна, який подають у найкращих ресторанах.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно зняти шкірку з огірків та нарізати кружечками. Кавун має бути солодкий та стиглий. Його потрібно очистити від кісточок та нарізати невеличкими кубиками.
Все покладіть у велику миску і додайте дрібно різану м'яту.
Для заправки з'єднайте сік лайма, олію, мед, сіль та перець.
Сир наріжте кубиками і викладіть зверху салату і вилийте туди ж заправку.
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