Салат из арбуза, мяты и феты: рецепт блюда, которое подают в лучших ресторанах

В жаркие дни нет ничего лучше освежающего салата из сочного арбуза, ароматной мяты и нежного сыра фета. Это легкое блюдо, которое поражает сочетанием вкусов и дарит настоящую прохладу.
РБК-Украина сообщает, как приготовить такой салат из арбуза, который подают в лучших ресторанах.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Сначала нужно снять кожуру с огурцов и нарезать кружочками. Арбуз должен быть сладкий и спелый, его нужно очистить от косточек и нарезать небольшими кубиками.
Все положите в большую миску и добавьте мелко порезанную мяту.
Для заправки соедините сок лайма, масло, мед, соль и перец.
Сыр нарежьте кубиками и выложите сверху салата и вылейте туда же заправку.
Вас может заинтересовать