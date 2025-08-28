Салат з баклажанів, який зберігається до весни: ароматно та смачно

Шукаєте новий, незвичайний рецепт консервації на зиму? Спробуйте Кадічу - ароматний овочевий салат на основі тушкованих баклажанів.
Як приготувати салат, який простоїть до весни, пояснює РБК-Україна з посиланням на сайт "Тлусті рецепти".
Для приготування вам знадобляться:
На помідорах зробіть надрізи хрест-навхрест, залийте окропом і залиште на 15 хвилин. Після цього шкірка легко зніметься. Подрібніть помідори блендером до стану пюре.
Наріжте баклажани невеликими брусочками, посипте двома чайними ложками солі та залиште на 15-20 хвилин. Потім добре обімніть їх, щоб вони виділили зайву вологу та насіння. Промийте баклажани водою і ретельно відіжміть. Це ключовий крок, щоб салат не був водянистим.
Солодкий перець очистіть від насіння і наріжте брусочками. Цибулю наріжте півкільцями. Часник і гострий перець очистіть від насіння та дрібно наріжте.
У великій каструлі розігрійте олію. Обсмажте цибулю і солодкий перець протягом кількох хвилин, потім додайте баклажани і тушкуйте ще 3 хвилини. Додайте до овочів помідорне пюре, часник, гострий перець, соєвий соус, сіль і цукор. Добре перемішайте і доведіть суміш до кипіння.
Зменшіть вогонь, накрийте каструлю кришкою і тушкуйте салат 20 хвилин. Після цього додайте оцет та чорний мелений перець, перемішайте і тушкуйте ще 5 хвилин.
Гарячий салат розкладіть у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками, переверніть догори дном і накрийте пледом до повного охолодження.
Цей ароматний салат стане вашим улюбленим, і його вистачить до самої весни!
