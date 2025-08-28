RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Салат из баклажанов, который хранится до весны: ароматно и вкусно

Как приготовить вкусные баклажаны на зиму (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Ищете новый, необычный рецепт консервации на зиму? Попробуйте Кадичу - ароматный овощной салат на основе тушеных баклажанов.

Как приготовить салат, который простоит до весны, объясняет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Тлусті рецепти".

Ингредиенты:

Для приготовления вам понадобятся:

  • Баклажаны - 2 кг
  • Помидоры - 1 кг
  • Сладкий перец - 500 г
  • Лук репчатый - 3 шт.
  • Чеснок - 1 головка
  • Острый перец - 1 шт.
  • Подсолнечное масло - 200 мл
  • Соевый соус - 50 мл
  • Сахар - 3 ст.л.
  • Соль - 2,5 ст.л.
  • Уксус 9% - 1 ст.л.
  • Черный молотый перец - 1 ч. л.

Приготовление: пошаговый рецепт

На помидорах сделайте надрезы крест-накрест, залейте кипятком и оставьте на 15 минут. После этого кожура легко снимется. Измельчите помидоры блендером до состояния пюре.

Нарежьте баклажаны небольшими брусочками, посыпьте двумя чайными ложками соли и оставьте на 15-20 минут. Затем хорошо обомните их, чтобы они выделили лишнюю влагу и семена. Промойте баклажаны водой и тщательно отожмите. Это ключевой шаг, чтобы салат не был водянистым.

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте брусочками. Лук нарежьте полукольцами. Чеснок и острый перец очистите от семян и мелко нарежьте.

В большой кастрюле разогрейте растительное масло. Обжарьте лук и сладкий перец в течение нескольких минут, затем добавьте баклажаны и тушите еще 3 минуты. Добавьте к овощам помидорное пюре, чеснок, острый перец, соевый соус, соль и сахар. Хорошо перемешайте и доведите смесь до кипения.

Тушите салат 20 минут (Скриншот)

Уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и тушите салат 20 минут. После этого добавьте уксус и черный молотый перец, перемешайте и тушите еще 5 минут.

Горячий салат разложите в стерилизованные банки, плотно закройте крышками, переверните вверх дном и накройте пледом до полного остывания.

Этот ароматный салат станет вашим любимым, и его хватит до самой весны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рецептыконсервация