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Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закуски

П'ятниця 01 серпня 2025 07:45
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Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закуски Рецепт маринованих баклажанів, які на смак як гриби (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мариновані баклажани, які за смаком нагадують гриби - ідеальна закуска, яку має приготувати кожен. Готується легко та швидко, а результат здивує навіть найвибагливіших гурманів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Мариновані баклажани: простий рецепт

Інгредієнти:

  • баклажани - 1 кг
  • сіль - 5 г та 1 ч.л для маринування
  • олія соняшникова - 40 мл
  • цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • вода - 75 мл
  • цукор - 1 ст.л
  • оцет 9% - 40 мл
  • перець чорний горошок - 6 г
  • лавровий лист - 1 шт.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити баклажани, нарізати кубиками, посолити та залиши на 30 хвилин. Після цього злийте рідину.

Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закускиПриготування маринованих баклажанів (фото: кадр з відео)

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани, постійно помішуючи до готовності. Вони мають бути рум’яні, як смажені гриби.

Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закускиОбсмаження на сковороді баклажанів (фото: кадр з відео)

Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, оцет і доведіть суміш до кипіння.

У миску викладіть шарами баклажани й цибулю та залийте гарячим маринадом.

Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закускиПриготування маринованих баклажанів (фото: кадр з відео)

Коли вони охолонуть, то переклади в контейнер, зверху поставте невеликий вантаж і зберігайте у холодильнику 2 дні. Після цього мариновані баклажани можна їсти.

Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закускиНеймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закускиМариновані баклажани, які на смак як гриби (фото: кадр з відео)

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