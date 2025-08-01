Неймовірні мариновані баклажани, що нагадують гриби: ідеальний рецепт закуски
Мариновані баклажани, які за смаком нагадують гриби - ідеальна закуска, яку має приготувати кожен. Готується легко та швидко, а результат здивує навіть найвибагливіших гурманів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Мариновані баклажани: простий рецепт
Інгредієнти:
- баклажани - 1 кг
- сіль - 5 г та 1 ч.л для маринування
- олія соняшникова - 40 мл
- цибуля ріпчаста - 2 шт.
- вода - 75 мл
- цукор - 1 ст.л
- оцет 9% - 40 мл
- перець чорний горошок - 6 г
- лавровий лист - 1 шт.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити баклажани, нарізати кубиками, посолити та залиши на 30 хвилин. Після цього злийте рідину.
Приготування маринованих баклажанів (фото: кадр з відео)
Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте баклажани, постійно помішуючи до готовності. Вони мають бути рум’яні, як смажені гриби.
Обсмаження на сковороді баклажанів (фото: кадр з відео)
Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Для маринаду закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, оцет і доведіть суміш до кипіння.
У миску викладіть шарами баклажани й цибулю та залийте гарячим маринадом.
Приготування маринованих баклажанів (фото: кадр з відео)
Коли вони охолонуть, то переклади в контейнер, зверху поставте невеликий вантаж і зберігайте у холодильнику 2 дні. Після цього мариновані баклажани можна їсти.
Мариновані баклажани, які на смак як гриби (фото: кадр з відео)
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