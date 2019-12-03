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Садовий оскаржив запобіжний захід, призначений судом

Новини » Політика     03.12.2019 - 12:46
Садовий оскаржив запобіжний захід, призначений судом
Фото: Андрій Садовий (РБК-Україна)

Раніше суд обрав Садовому запобіжний захід, призначивши заставу в 1,05 мільйона гривень

Захист міського голови Львова Андрія Садового подав апеляцію у справі про призначення йому Вищим антикорупційним судом (ВАКС) застави в 1,05 мільйона гривень за операції з земельними ділянками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Садового.

Час і місце розгляду апеляції ще невідомо. Садовий пообіцяв повідомити про це.

"Ми подали апеляцію. Це рішення не було складним, тому що за весь час роботи міським головою, я не раз переконався, що за справедливість треба боротися. Успішний Львів завжди буде комусь кісткою в горлі, але нам своє робити", - написав він.

Він також заявив, що отримав лист від інвесторів з проханням до президента і прем'єр-міністрові про захист іноземних інвестицій.

"Сьогодні отримав лист від інвестора CTP. Вони звертаються до нас, Президенту і прем'єру про захист іноземних інвестицій. Хочуть зробити у Львові 3000 робочих місць і просять, щоб їм не заважали", - повідомив Садовий.

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Нагадаємо, 21 листопада меру Львова оголосили підозру, яка пов'язана з операціями з земельними ділянками.

За даними Спеціалізованої прокуратури, оборудки із землею на території Рясне-Руської Львівської області завдали збитків на суму 93,5 млн гривень. У цій справі у 2015 році в прокуратуру звернулися понад 60 осіб із заявами про незаконне відчуження землі.

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