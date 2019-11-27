Суд назначил Садовому залог

Фото: Андрей Садовый (РБК-Украина)

Прокуратура просила 50 гривен залога, без ареста

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тысяч 500 гривен.

НАБУ и САП инкриминируют Садовому превышение полномочий при выделении в 2015 году 23 га земли на окраине Львова под строительство индустриального парка. Следствие заявляет, что этот земельный участок территориально не находится в пределах города, а значит львовские власти не имели полномочий им распорядаться.

Также прокуроры предъявляют Садовому нарушение процедуры при выделении земли и занижении ее оценочной стоимости. Защита мэра и сам Садовой отрицают предъявленные подозрения. Они утверждают, что земля под индустриальный парк находится во Львове и изъятие земельных участков было официально согласовано с их владельцами.

Прокуратура просила суд назначить мэру Львова залог 50 млн гривен, а адвокаты Садового просили отпустить его на поруки мэра Киева Виталия Кличко и руководства партии "Самопомощь".

РБК-Украина писало, что сегодня суд избирал Садовому меру пресечения. Прокуратура просила 50 гривен залога, без ареста.

Ранее сообщалось, что мэру Львова объявили подозрение, которое связано с операциями с земельными участками.

По данным Специализированной прокуратуры, сделки с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли ущерб на сумму 93,5 млн гривен. В этом деле в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждения их земли.

Напомним, 21 ноября Садовый сообщил о том, что ему вручила подозрение Специализированная антикоррупционная прокуратура.