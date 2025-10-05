UA

"Садовий навів ракети". Мер Львова відреагував на хвилю відео в TikTok

Фото: мер Львова Андрій Садовий (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на хвилю відео у соціальній мережі TikTok, які звинувачують міського голову в тому, що він нібито "наводить російські ракети на місто".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Садового.

Садовий повідомив, що російські пропагандисти поширюють штучно згенеровані відео, де заявляють, що нібито саме міський голова "навів ракети на Львів".

"Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірю, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова?", - поцікавився Садовий.

Також він нагадав, що жодному слову росіянина не можна вірити і в 2025 році це давно потрібно зрозуміти. Мер закликав містян бути мудрими, не поширювати російську пропаганду та не сваритися. А на додачу навів живий приклад, як фейки виникають буквально "з нічого".

"І наостанок. Сьогодні багато хто думав, що це був уламок ракети, а насправді - просто стара вентиляційна труба", - написав він, доклавши фото.

Фото: Андрій Садовий

Ракетна атака росіян на Львів: що відомо

Нагадаємо, що вранці 5 жовтня російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випустив понад 50 ракет та понад 500 дронів.

Найбільше постраждали Львів і область - по регіону вдарило загалом 78 дронів та 12 крилатих ракет російських окупантів. В одному з населених пунктів області через прильот повністю загинула сім'я.

