"Садовий навів ракети". Мер Львова відреагував на хвилю відео в TikTok

Садовий повідомив, що російські пропагандисти поширюють штучно згенеровані відео, де заявляють, що нібито саме міський голова "навів ракети на Львів".

"Не найрозумніші з нас це лайкають і поширюють. Вірю, що багато хто вже втомився і таким чином намагається знайти винного. Якщо йти за цією логікою, то який тоді сенс у прильотах по садочках, школах, автобусах, селу поблизу Львова?", - поцікавився Садовий.

Також він нагадав, що жодному слову росіянина не можна вірити і в 2025 році це давно потрібно зрозуміти. Мер закликав містян бути мудрими, не поширювати російську пропаганду та не сваритися. А на додачу навів живий приклад, як фейки виникають буквально "з нічого".

"І наостанок. Сьогодні багато хто думав, що це був уламок ракети, а насправді - просто стара вентиляційна труба", - написав він, доклавши фото.

Фото: Андрій Садовий