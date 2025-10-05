"Садовый навел ракеты". Мэр Львова отреагировал на волну видео в TikTok

Садовый сообщил, что российские пропагандисты распространяют искусственно сгенерированные видео, где заявляют, что якобы именно городской голова "навел ракеты на Львов".

"Не самые умные из нас это лайкают и распространяют. Верю, что многие уже устали и таким образом пытаются найти виновного. Если следовать этой логике, то какой тогда смысл в прилетах по садикам, школам, автобусам, селу вблизи Львова?", - поинтересовался Садовый.

Также он напомнил, что ни одному слову россиянина нельзя верить и в 2025 году это давно нужно понять. Мэр призвал горожан быть мудрыми, не распространять российскую пропаганду и не ссориться. А в придачу привел живой пример, как фейки возникают буквально "из ничего".

"И напоследок. Сегодня многие думали, что это был обломок ракеты, а на самом деле - просто старая вентиляционная труба", - написал он, приложив фото.

Фото: Андрей Садовый