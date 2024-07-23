Садиба Зеленських: чому знесли історичну будівлю XIX століття і хто за це відповідатиме

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Історія

Садиба Малініна або садиба Зеленських - це двоповерхова будівля в Києві на вулиці Олександра Кониського (колишня назва - Тургенєвська), 22, збудована наприкінці XIX століття з дерева та обкладена цеглою. Одна з найстаріших будівель на вулиці Кониського та остання дерев'яна будівля вулиці.

Будівля була збудована як садиба купця та професора Василя Миколайовича Малініна. Він володів садибою щонайменше 20 років. Чотири роки (1911-1915 рр.) там проживала родина міщанина та почесного громадянина Євмена Микитовича Зеленського, за що садиба й отримала одну зі своїх назв.

Будівля має ознаки історизму та неоренесансу. Схожим чином стилізовані деякі столичні пам'ятки: зокрема, Володимирський собор та особняк Лібермана. Садиба виконана в стриманих формах і містить декор, що моделюється в цеглі. Поєднанням трикутних і напівциркульних сандриків над вікнами створює певну динамічність фасаду, що спирається на невеликі пілястри, які утворюють віконну лиштву. Спочатку будова була одноповерховою. Наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років над першим поверхом надбудували мезонін. Садиба входить до "Списку історичних будинків, які потребують додаткового захисту" (їх заборонено зносити чи реконструювати).

Знесення садиби

Споруду почали розбирати ще у 2021 році. Роботи тривали попри запуск російських дронів-камікадзе, повітряні тривоги та комендантську годину. Втім, через суспільний розголос роботи призупинили. На початку квітня 2024 року активіст та співзасновник памʼяткоохоронного хабу "Цегла" Дмитро Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі 1890 року інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка "не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження - псує інвестиційний клімат міста". Перов писав, що на тому місці хочуть побудувати новий житловий комплекс "Тургеневъ". При цьому в Українському інституті національної пам'яті заявили, що будівництво житлового комплексу з назвою на честь росіянина не відповідає вимогам законодавства.

Фото: у Києві 19 липня знесли садибу Зеленських (facebook.com/UA.KyivPolice)

Зауважимо, що 11-поверховий ЖК "Тургеневъ" звела компанія "Сервіт" у 2017 році. Рік тому вже була перша спроба позбутися садиби Зеленських: щоб забезпечити проїзд у новобудову, забудовник поламав ліве крило. Але через суспільний резонанс знесення зупинили. Втім, у липні 2021 року почали розбирати дах садиби. Попри те, що в серпні будинок внесли до "Списку Кличка" з культурної спадщини, забудовник все ж продовжив демонтаж.

19 лютого 2024 року на сайті Київради з'явилася петиція "Зберегти історичну Садибу Зеленських!" від активіста Дмитра Перова. Вона зібрала необхідні 6 тисяч голосів. Але врешті забудовник 19 липня 2024 року почав зносити історичну садибу, ввечері того дня невідомі за допомогою важкої техніки знесли будівлю кінця XIX століття.

Що кажуть правоохоронці

Після інциденту на місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліція Києва заявила, що встановлює всі обставини. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі, була вилучена. Крім того, вирішується питання щодо її арешту.

Крім того, вчора правоохоронці провели обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка безпосередньо здійснювала демонтаж будівлі. У поліції заявили, що зловмисники, не маючи будь-яких відповідних дозволів, за допомогою важкої будівельної техніки зруйнували будинок, на який судом було накладено арешт.

"Зауважимо, що поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів власників будинку, суд його скасовував. Востаннє, 18 січня та 19 лютого за ініціативи поліції та прокуратури на земельну ділянку та будинок було накладено новий арешт із забороною здійснення будь-яких дій", - заявили в прес-службі поліції Києва.

Наразі кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями ККУ - за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України); самовільного будівництва (ч. 3 ст. 197-1 КК України) та за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України).

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру 32-річному власнику садиби Зеленських, за вказівкою якого знесли історичну будівлю.

Фото: співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення у Києві, оголосили підозру (facebook.com/UA.KyivPolice)

Реакція Мінкульту

В. о. міністра культури Ростислав Карандєєв на своїй сторінці у Facebook відреагував на скандал. За його словами, що садиба юридичного статусу пам'ятки не мала, як і статусу щойно виявленого об'єкта культурної спадщини.

"КМДА за увесь час не спромоглася підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до Переліку об’єктів культурної спадщини облікову документацію. З відповідним листом від 18.07.2024 до МКІП звернулася ГО "Спадщина Київ". На жаль чи то дізнавшись про таку ініціативу, чи за випадковим збігом, але забудовник у той самий день майже повністю зруйнував історично значиму будівлю", - написав він.

Проте, як стверджує Карандєєв, Мінкульт "все одно невідкладно розгляне подану облікову документацію на засіданні Експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини".

Зауважимо, що за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва, будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею під назвою "Садибний житловий будинок" другої половини ХІХ ст. Такий статус повинен був би захистити будинок від зносу.

Протести під КМДА і що каже місцева влада

У зв'язку зі знищенням чергової історичної будівлі, 20 липня близько тисячі людей зібралися на акцію протесту під міськрадою. У КМДА заявили, що садибу Зеленських на вулиці Кониського знесли несанкціоновано.

Зокрема, мер столиці Віталій Кличко назвав знесення будівлі "цинічною провокацією" та додав, що закиди на його адресу на кшталт "Кличко зніс пам’ятку" є несправедливими. Тож порадив мітингарям іти не до нього, а до Верховної Ради та уряду. Він сказав, що місто позиватиметься до власника будівлі та забудовника, а також вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, якому вона була.

Кличко також розповів, що за останні роки столична влада направила до Мінкульту десятки звернень про те, щоб занести понад півтори тисячі пам’яток та щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. А втім, "відомство внесло до цього реєстру близько сотні таких об’єктів".

Своєю чергою в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА вимагають, аби правоохоронці притягнули забудовника до відповідальності.

Забудовник обіцяє відновити садибу Зеленських

Про те, що представник власника будівлі повідомив про їхню готовність відновити садибу стало відомо із позачергового засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини 22 липня. У ньому взяли участь представники Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, депутати Київради, активісти, археологи, історики, представники громадськості, а також сторона власника.

Як розповіла сказала директор Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова, наразі "сторони дійшли згоди щодо підписання відповідного меморандуму". За її словами, саме під контролем громади власник має повернути садибу до стану, в якому вона перебувала до пошкодження.

Вона зазначила, що жодних погоджень та дозволів Департамент не надавав і не мав надавати, тому що "ця територія відноситься до центрального історичного ареалу, і повноваження на погодження проєкту та надання певних дозволів - у компетенції Мінкульту".

"Цей об’єкт, побудований у 1890 році, є важливою частиною нашої культурної спадщини. Міська влада вимагала і підтримує розпочате кримінальне провадження та наполягає на проведенні всебічного розслідування цього ганебного випадку. Також місто наполягає, щоб правоохоронні органи зʼясували та оприлюднили всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби. Винні повинні бути притягнені до відповідальності", - додала Соловйова.