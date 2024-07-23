Усадьба Зеленских: почему снесли историческое здание XIX века и кто будет за это отвечать

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История

Дом Малинина или усадьба Зеленских - это двухэтажное здание в Киеве на улице Александра Конисского (бывшее название - Тургеневская), 22, построенное в конце XIX века из дерева и обложенное кирпичом. Одно из старейших построек на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы.

Здание было построено как усадьба купца и профессора Василия Николаевича Малинина. Он владел усадьбой не менее 20 лет. Четыре года (1911-1915 гг.) там проживала семья мещанина и почетного гражданина Евмена Никитича Зеленского, за что усадьба и получила одно из своих названий.

У здания есть признаки историзма и неоренессанса. Подобным образом стилизованы некоторые столичные достопримечательности: в частности Владимирский собор и особняк Либермана. Усадьба выполнена в сдержанных формах и содержит моделируемый в кирпиче декор. Сочетание треугольных и полуциркульных сандриков над окнами создает определенную динамичность фасада, опирающегося на небольшие пилястры, образующие оконные наличники. Сначала строение было одноэтажным. В конце 1980-х - начале 1990-х годов над первым этажом надстроили мезонин. Частный дом входит в "Список исторических домов, требующих дополнительной защиты" (их запрещено сносить или реконструировать).

Снос усадьбы

Сооружение начали разбирать еще в 2021 году. Работы продолжались, несмотря на запуск российских дронов-камикадзе, воздушные тревоги и комендантский час. Впрочем, из-за общественной огласки работы приостановили. В начале апреля 2024 года активист и соучредитель памятникоохранного хаба "Кирпич" Дмитрий Перов сообщил, что застройщик завесил фасад здания 1890 года информационным щитом, на котором утверждает, что историческая памятка "не имеет никакой исторической или архитектурной ценности, а ее сохранение - портит инвестиционный климат города. Перов писал, что на том месте хотят построить новый жилищный комплекс "Тургеневъ". При этом в Украинском институте национальной памяти заявили, что строительство жилищного комплекса с названием в честь россиянина не отвечает требованиям законодательства.

Фото: в Киеве 19 июля снесли усадьбу Зеленских (facebook.com/UA.KyivPolice)

Отметим, что 11-этажный ЖК "Тургеневъ" построила компания "Сервит" в 2017 году. Год назад уже была первая попытка избавиться от усадьбы Зеленских: чтобы обеспечить проезд в новостройку, застройщик сломал левое крыло. Но из-за общественного резонанса снос остановили. Впрочем, в июле 2021 года начали разбирать крышу усадьбы. Несмотря на то, что в августе дом внесли в "Список Кличко" по культурному наследию, застройщик все же продолжил демонтаж.

19 февраля 2024 года на сайте Киевсовета появилась петиция "Сохранить историческую Усадьбу Зеленских!" от активиста Дмитрия Перова. Она собрала необходимые 6 тысяч голосов. Но застройщик 19 июля 2024 года начал сносить историческую усадьбу, вечером того дня неизвестные с помощью тяжелой техники снесли здание конца XIX века.

Что говорят правоохранители

После инцидента на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полиция Киева заявила, что устанавливает все обстоятельства. Техника, с помощью которой производились работы по сносу здания, была изъята. Кроме того, решается вопрос об ее аресте.

Кроме того, вчера правоохранители провели обыски у владельцев дома и в строительной компании, непосредственно осуществлявшей демонтаж здания. В полиции заявили, что злоумышленники, не имея каких-либо соответствующих разрешений, с помощью тяжелой строительной техники разрушили здание, на которое судом был наложен арест.

"Заметим, что полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание по указанному адресу. Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома, суд его отменял. В последний раз, 18 января и 19 февраля по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом на любые действия", - заявили в пресс-службе полиции Киева.

Сейчас уголовное производство осуществляется по трем статьям УК - по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины); самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) и по факту незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест (ч. 1 ст. 388 УК Украины).

Сегодня стало известно, что правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему владельцу усадьбы Зеленских, по указанию которого снесли историческое здание.

Фото: совладельцу усадьбы Зеленских, давшего указание на ее снос в Киеве, объявили подозрение (facebook.com/UA.KyivPolice)

Реакция Минкульта

И. о. министра культуры Ростислав Карандеев на своей странице в Facebook отреагировал на скандал. По его словам, усадьба юридического статуса памятника не имела, как и статуса только что выявленного объекта культурного наследия.

"КГГА за все время не смогла подготовить и предоставить необходимую для внесения здания в Перечень объектов культурного наследия учетную документацию. С соответствующим письмом от 18.07.2024 в МКИП обратилось ОО "Наследие Киев". К сожалению или узнав о такой инициативе, или по случайному совпадению, но застройщик в тот же день почти полностью разрушил исторически значимое здание", - написал он.

Однако, как утверждает Карандеев, Минкульт "все равно безотлагательно рассмотрит поданную учетную документацию на заседании Экспертной комиссии по учету объектов культурного наследия".

Отметим, что по данным Историко-архитектурного опорного плана города Киева, дом расположен в историческом ареале города и признан значительным историческим зданием под названием "Усадебный жилой дом" второй половины XIX ст. Такой статус должен был бы защитить дом от сноса.

Протесты под КГГА и что говорят местные власти

В связи с уничтожением очередного исторического здания 20 июля около тысячи человек собрались на акцию протеста под горсоветом. В КГГА заявили, что усадьбу Зеленских на улице Конисского снесли несанкционированно.

В частности, мэр столицы Виталий Кличко назвал снос здания "циничной провокацией" и добавил, что упреки в его адрес типа "Кличко снес памятку" несправедливы. Поэтому посоветовал митингующим идти не к нему, а в Верховную Раду и правительство. Он сказал, что город будет судиться с владельцем здания и застройщика, а также потребует отстроить усадьбу в том виде, каким она была.

Кличко также рассказал, что за последние годы столичные власти направили в Минкульт десятки обращений о том, чтобы занести более полутора тысяч памятников и только что обнаруженных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Впрочем, "ведомство внесло в этот реестр около сотни таких объектов".

В свою очередь в Департаменте охраны культурного наследия КГГА требуют, чтобы правоохранители привлекли застройщика к ответственности.

Застройщик обещает восстановить усадьбу Зеленских

О том, что представитель владельца здания сообщил об их готовности восстановить усадьбу, стало известно с внеочередного заседания Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия 22 июля. В нем приняли участие представители Департамента охраны культурного наследия КГГА, депутаты Киевсовета, активисты, археологи, историки, представители общественности, а также сторона собственника.

Как рассказала директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева, сейчас "стороны пришли к соглашению о подписании соответствующего меморандума". По ее словам, именно под контролем общества владелец должен вернуть усадьбу в состояние, в котором она находилась до повреждения.

Она отметила, что никаких согласований и разрешений Департамент не предоставлял и не должен предоставлять, потому что "эта территория относится к центральному историческому ареалу и полномочия на согласование проекта и предоставление определенных разрешений - в компетенции Минкульта".

"Этот объект, построенный в 1890 году, является важной частью нашего культурного наследия. Городские власти требовали и поддерживают начатое уголовное производство и настаивают на проведении всестороннего расследования этого позорного случая. Также город настаивает, чтобы правоохранительные органы выяснили и обнародовали всех фигур стоят за процессом уничтожения дома. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавила Соловьева.