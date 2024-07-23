Співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення, оголошено підозру

Прокуратура та поліція оголосили підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення. На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт.

Зазначається, що до цього садиба неодноразово була під погрозою знищення, у звʼязку з чим слідчі спільно з прокуратурою в межах кримінальних проваджень тричі звертались до суду з клопотаннями про накладення арешту на будинок та земельну ділянку, який надалі судом, за позовом адвокатів відповідача, були скасовані.

Як повідомляють у поліції, востаннє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку. Попри це, 32-річний власник будівлі, будучи обізнаний про діючі судом обмеження на заборону здійснення будь-яких дій з обʼєктом нерухомості, вирішив його знищити.

Для цього правопорушник залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж зазначеної будівлі. Як зауважили в прокуратурі, також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі. На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт.

"Слідчі повідомили власнику будинку про підозру за ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження та знищення майна, на яке судом накладено арешт", - йдеться в повідомленні поліції.