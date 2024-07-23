ua en ru
Вт, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення, оголошено підозру

Київ, Вівторок 23 липня 2024 10:02
UA EN RU
Співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення, оголошено підозру Фото: співвласнику садиби Зеленських оголосили підозру (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Прокуратура та поліція оголосили підозру співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення. На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби Національної поліції України та Київської міської прокуратури.

Зазначається, що до цього садиба неодноразово була під погрозою знищення, у звʼязку з чим слідчі спільно з прокуратурою в межах кримінальних проваджень тричі звертались до суду з клопотаннями про накладення арешту на будинок та земельну ділянку, який надалі судом, за позовом адвокатів відповідача, були скасовані.

Як повідомляють у поліції, востаннє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку. Попри це, 32-річний власник будівлі, будучи обізнаний про діючі судом обмеження на заборону здійснення будь-яких дій з обʼєктом нерухомості, вирішив його знищити.

Для цього правопорушник залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж зазначеної будівлі. Як зауважили в прокуратурі, також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі. На техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт.

"Слідчі повідомили власнику будинку про підозру за ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження та знищення майна, на яке судом накладено арешт", - йдеться в повідомленні поліції.

Фото: оголошення підозри співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення (t.me/UA_National_Police, t.me/kyiv_pro_office)

Що передувало

Як повідомлялося раніше, у Києві знесли садибу Зеленських. Це історична будівля кінця ХІХ століття.

Пізніше у прокуратурі повідомили про те, що знесення садиби Зеленських у Києві відбулось попри арешт будівлі, накладений в січні.

Вчора мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі. І вимагатиме відбудувати садибу в тому вигляді, який вона мала.

Пізніше стало відомо, що місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив, його представник зробив відповідну заяву на камеру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Національна поліція Прокуратура
NEWS
У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області, - Терехов
У Харкові восени повітряну тривогу почнуть оголошувати окремо від області, - Терехов
DAILY
Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вимушений крок. Чому Байден знявся з виборів та хто з пари Гарріс-Трамп кращий для України